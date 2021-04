Villa su Reina: "Un amico, incredibile giochi ancora a questi livelli"

13 titoli con i club, più un Europeo e un Mondiale con la Spagna di cui è anche il miglior marcatore. David Villa è una vera leggenda, e non soltanto del calcio iberico. L'attaccante si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport, nel corso della quale si è espresso anche su Pepe Reina: "È un mio amico, ed è incredibile che continui a giocare ancora a questi livelli alla sua età". Villa ha detto la sua anche sugli Europei, azzardando un pronostico: "Difficile dire chi vincerà, mi piacerebbe ovviamente che fosse la Spagna ad arrivare in fondo, ma la più forte è la Francia. Vedo bene l'Italia, è sempre competitiva e credo sia tra le favorite".

