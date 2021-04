Perin sulla somiglianza nella serie di Totti: “Ma che sono io?” - FOTO

La serie tv "Speravo de morì prima" su Francesco Totti continua a far parlare di sé. Come fatto notare qualche settimana fa da Antonio Cassano, c'è una somiglianza molto particolare tra Pietro Castellitto, attore che interpreta il capitano giallorosso, e Mattia Perin, portiere del Genoa. L'estremo difensore rossoblu ha scherzato su questo piccolo particolare commentando così un post di una pagina Instagram: "La prima volta chi detto: 'ma che so io?!'".