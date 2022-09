Volley, Mattarella scherza con gli azzurri: "Molto sportivo regalare il primo set alla Polonia"

TUTTOmercatoWEB.com

Una successo storico quello maturato dall'Italia maschile del Volley che ieri battendo la Polonia è salita sul tetto del Mondo. A complimentarsi con gli azzurri allenati da Ferdinando De Giorgi c'è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Faccio i complimenti più affettuosi, intensi e sentiti al presidente Manfredi, che alla premiazione sembrava il più emozionato. E’ stata una serata non dimenticabile. Cerco di seguire la pallavolo quando posso. Ho visto la finale di ieri sera dalla prima all’ultima battuta della Polonia; anche il primo set era nelle vostre mani ma averlo consegnato ai polacchi è stato un gesto di cortesia verso il pubblico polacco, molto sportivo. E’ stata una giornata importante per il nostro sport, a Monza vi è stato un trionfo di partecipazione popolare per la Formula 1 e la Ferrari, Italia del basket ha fatto un’impresa con la Serbia. Adesso aspettiamo i Mondiali femminili, sperando che le vostre ‘sorelle’ possano avere la stessa sorte in un percorso inverso a quanto successo agli Europei", queste le sue parole all’incontro al Quirinale con la Nazionale.