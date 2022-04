West Ham-Burnley, terribile infortunio per Westwood: giocatori in lacrime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giulia Prosperi

West Ham-Burnley, gara di Premier League disputata nel giorno di Pasqua, è stata interrotta intorno alla mezz'ora di gioco a causa di un terribile infortunio per Ashley Westwood. L'arbitro è stato costretto a fermare il gioco per una decina di minuti. Il giocatore della squadra ospite, in seguito a uno scontro con Vlasic, è rimasto a tempo per molto tempo per poi uscire in barella e con l'ossigeno, tra le lacrime di compagni e avversari. La regia televisiva inglese ha preferito non mandare in onda le immagini dal campo. Per il calciatore si preannuncia un lungo stop.