Wilson: "Non sarà la Sampdoria dell'andata, ma la Lazio rimane la Lazio"

Sabato la Lazio sarà di nuovo in campo per giocare con la Sampdoria, il campionato è ormai nel vivo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino WIlson: "Buona risposta dei tifosi per la partita di sabato. Non sarà la Sampdoria di inizio campionato. Però la Lazio rimane la Lazio, la Sampdoria la Sampdoria. Non ci si può aspettare un risultato diverso da quello che i numeri dicono, ovvero una Lazio favorita".

