Wolverhampton, nuovo sponsor tecnico: marchio accostato anche alla Lazio

Il Wolverhampton ha annunciato di aver stretto l'accordo con un nuovo sponsor tecnico. Sbarca in Premier League il marchio Castore, l’azienda di abbigliamento sportivo di lusso inglese fondata nel 2015 dai fratelli Tom e Phil Behaon. Il club ha comunicato che l’accordo sarà il più remunerativo tra gli sponsor tecnici nella storia e vedrà il brand britannico produrre tutte le divise da gioco e l’abbigliamento per il club, mentre Wolves produrrà e distribuirà una gamma di prodotti replica su licenza di Castore. Nei mesi scorsi, si era parlato anche di un possibile di sbarco in Serie A per l’azienda, con trattative portate avanti con Lazio e Napoli.