Wolverhampton, Pedro Neto rinnova e lo annuncia sui social – FOTO

È ufficiale, Pedro Neto ha prolungato il suo contratto con il Wolverhampton e resterà legato al club inglese fino al 2027. Il rinnovo è arrivato nel giorno del suo compleanno e non poteva ricevere regalo migliore. L’ex biancoceleste da quando si è trasferito in Inghilterra è esploso, ha trovato lo spazio che alla Lazio non aveva e di partita in partita ha avuto una crescita tale da confermarsi un pezzo pregiato per la squadra. L’annuncio è arrivato tramite i social, è stato lui stesso a rivelarlo con un post.

