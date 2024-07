Women, Adami lascia la Lazio: la sua nuova destinazione

Dopo l'esperienza alla Lazio, durata sei mesi come previsto da contratto, che si è conclusa con la conquista della promozione in Serie A, Greta Adami tornerà al Milan ma non per sempre. La centrocampista è pronta per una nuova avventura che la vedrà, questa volta, allontanarsi dal club rossonero a titolo definitivo. La destinazione, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, è Sassuolo. L'accordo, un biennale, sarebbe stato trovato e ora si attende solamente la firma, attesa nella giornata di domani.

