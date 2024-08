Women | Coppa Italia, ufficializzato il calendario: l'esordio della Lazio

La Lazio Women sta proseguendo la preparazione in vista del debutto in Serie A, in programma il 31 agosto nel derby con la Roma. Le biancocelesti non saranno impegnate solo in campionato, contemporaneamente disputeranno anche la Coppa Italia. La Divisione Serie A Femminile Professionistica, si legge nella nota del club, ha reso noto il tabellone del torneo che vedrà esordire le ragazze di Grassadonia nei sedicesimi di finale con la vincente tra Lumezzane e Orobica Calcio Bergamo. La data da segnare in rosso sul calendario è l'8 settembre.

