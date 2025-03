WOMEN | Lazio, la sosta e poi il finale di stagione: il programma

Le prime quattro giornate della poule salvezza sono in archivio, la Lazio Women ha portato a casa tre vittorie, con Sampdoria, Napoli e Sassuolo, e una sola sconfitta, col Como tra le mura amiche del Fersini. 9 i punti conquistati in questa prima fase del mini girone che vede le ragazze di Grassadonia a pari merito con le lariane, entrambe a quota 29, ma seconde per lo scontro diretto sfavorevole.

La salvezza è stata raggiunta, anche con largo anticipo, ora l’obiettivo è prendersi anche il primo posto della poule salvezza. Tutto è possibile e dipende dai prossimi incontri. Come stabilito dal calendario, questa settimana le capitoline avranno un turno di riposo e poi ci sarà la sosta generale per le Nazionali, un lungo stop che consentirà loro di recuperare energie e concentrarsi sul finale di stagione. È richiesto un ultimo sforzo per chiudere al meglio questo primo anno in Serie A.

Alla ripresa le biancocelesti dovranno affrontare, nelle gare di ritorno, la Sampdoria in trasferta, il 12 aprile alle 12:30. Poi, in casa il Napoli, il Como in trasferta e infine, il Sassuolo in casa. Date e orari di queste ultime tre partite saranno definiti più avanti.

