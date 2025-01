WOMEN | Lazio, oltre il danno anche la beffa: passa il Sassuolo, D’Auria espulsa

La vittoria contro il Milan, nell’ultima giornata di campionato, aveva fatto ben sperare ma è stata solo un’illusione. Il 2025, per la Lazio Women, parte con una sconfitta rimediata in trasferta contro il Sassuolo per 3 a 1. Un ko pesante che si aggiunge ai precedenti e blocca la squadra di Grassadonia all’ottavo posto in classifica con appena 10 punti. Un inizio in salita per le biancocelesti che, dopo appena 17’, si ritrovano in inferiorità numerica per l’espulsione di D’Auria colpevole di aver commesso un fallo ai danni di Dhont. Tre minuti dopo, al 20’, arriva il gol di Philtjens che sblocca il risultato e porta in vantaggio le emiliane. Un errore di Zanoli permette all’attaccante belga di andare in porta battendo Cetinja e così, le padre di casa raddoppiano. A nulla è valso il tentativo di Visentin che nei minuti finali del primo tempo trova la rete per accorciare le distanze.

Nel corso dei successivi 45’ di gioco, il tecnico delle capitoline prova a dare una scossa facendo qualche cambio inserendo Goldoni, Yang, Pittaccio, Kajan e l’esordiente Martinovic. Ma il gol del pareggio non arriva, anzi. La squadra di Rossi cala il tris con Monterubbiano che, approfittando di un errore della retroguardia avversaria, chiude definitivamente i giochi. Oltre il danno anche la beffa per le biancocelesti che nella prossima sfida, quella contro il Napoli, dovranno fare a meno di D’Auria in difesa.

