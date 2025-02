WOMEN | Lazio, Piemonte: "Dispiace per l'inizio stagione, vogliamo la salvezza"

Martina Piemonte è una delle protagoniste della stagione della Lazio Women. L'attaccante, che lotterà insieme alle biancocelesti per mantenere la categoria, è intervenuta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e ha detto la sua sui prossimi obiettivi: "Dispiace forse per la prima parte di stagione, altalenante, ma un assestamento da neo promossa era preventivabile: è però un periodo ormai alle spalle, adesso l’importante è proseguire così e lavorare sodo, per quello che la Lazio merita. La gara contro le nerazzurre milanese deve essere un punto di partenza".

Sulla Nazionale: "Con il CT Soncin siamo cresciute e lo abbiamo dimostrato in questo anno e mezzo, sicuramente c’è sempre da lavorare e migliorarsi come gruppo per poter arrivare ai nostri obiettivi, siamo in un percorso che fino adesso è stato positivo e sono sicura che continuerà a esserlo. Quella azzurra è una maglia che ti dà quel fuoco dentro che è da sfruttare".

Su cosa ci vorrà per la salvezza: "Servirà continuare a lavorare sodo, continuando a percorrere questa strada insieme, come stiamo facendo, dando tutto in ogni singola partita: da gruppo unito che siamo sono sicura che insieme il nostro obiettivo sarà raggiunto. Forza Lazio".