WOMEN | Lazio, Zanoli: "Siamo in un momento positivo e con l'Inter..."

Martina Zanoli ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia di Lazio - Inter, in programma domani alle 12:30 al Fersini. La biancoceleste ha così raccontato il momento che la squadra sta vivendo e quelli che sono gli obiettivi personali: "Siamo in un periodo positivo, veniamo da quattro vittorie consecutive. Stiamo bene e stiamo lavorando bene insieme, siamo unite. Sicuramente domani sarà difficile e complicato, ma come tutte quelle gare del campionato ma diremo sicuramente la nostra. L'Inter è una squadra ben organizzata, sta facendo bene e sicuramente avremo anche i tifosi che ci daranno una carica in più. Giocare in casa ti dà quella grinta in più per cercare di portare a casa i tre punti, ce la metteremo tutta".

"Mi trovo bene sia come quinto sia come terzino, come quinto gioco di più in attacco e mi piace di più. Poi dove mi mette il mister cerco sempre di fare il massimo per aiutare la squadra. Obiettivo assist? Spero di farne altri perché è bellissimo quando aiuti la squadra e vinci, ti dà quella carica in più per affrontare partita dopo partita e anche l'unione del gruppo è importante. Sono molto felice di aver aiutato e spero di farlo ancora di più. Gol? Speriamo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE