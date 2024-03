Women, Palombi: "La Lazio per me è speciale. Abbiamo la vetta da..."

La Lazio Women batte la Freedom al Fersini e si conferma in vetta, ma la gioia è doppia vista la sconfitta della Ternana in casa col Parma. Al termine della gara, ai microfoni dei cronisti presenti, è intervenuta una delle protagoniste del match, Claudia Palombi. Queste le parole della biancoceleste: "L’attenzione è ciò che ci spinge in settimana a fare tanto e migliorare, sappiamo che adesso ancor di più abbiamo la vetta da mantenere. Non ci mette pensiero e neanche in difficoltà perché sappiamo cosa dobbiamo fare. È stata una partita tosta, la Freedom l’abbiamo studiata in settimana e loro sono attente, specialmente tatticamente, alla fase di aggressione alla porta. Siamo state in grado di non concedergli quello e abbiamo portato a casa la partita”.

“Punta centrale non l’avevo mai fatto, ho giocato a due e quindi per me era più semplice. Mi sono trovata molto bene, una caratteristica che ho è quella di attaccare la profondità quindi giocando più verso la porta mi sono trovata bene con Moraca e Visentin che giravano sotto è stato molto facile”.

“Ce la giocheremo fino all’ultima partita, ma vincere a Cesena sarà importante e farlo altrettanto anche a Chievo sarebbe mettere un bel punto in avanti. Restiamo concentrate, ma molto probabilmente questo campionato si chiuderà nelle ultime tre giornate”.

“Entusiasmo? Il mio personale è positivissimo, oltre al fattore campo c’è quello cuore. La Lazio per me è qualcosa di speciale. Lo stato d’animo della squadra è alle stelle, sappiamo quanto lavoriamo in settimana e cosa facciamo per raggiungere questi obiettivi e vittorie la domenica. Domani mattina però torniamo in campo e sarà resettata, penseremo subito al Cesena”.

