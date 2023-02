Zaniolo, oggi la partenza per Istanbul: le cifre dell'accordo

Sta per finire la telenovela che vede Nicolò Zaniolo in totale rottura con la Roma. Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, tra il club giallorosso e il Galatasaray è stato raggiunto un accordo sulla base di 20 milioni di euro con clausola di svincolo di 35 milioni. Il contratto avrà validità fino al 2027. Il numero 22 partirà per Istanbul già nella giornata di oggi e si sottoporrà alle visite mediche.

Nicolò Zaniolo to Galatasaray, here we go. Permanent deal agreed, fee close to €20m with add-ons — contract will be valid until 2027. 🚨🟡 #Galatasaray



Deal will include €35m release clause.



✈️ Zaniolo, set to fly to Istanbul today as expected. Medical tests scheduled. pic.twitter.com/apTQ9yUjUg