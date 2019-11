Zazzaroni: "Grazie alla Lazio per tenere vivo il ricordo di un calcio che non c'è più"

Alla 36ª edizione del "Trofeo Tommaso Maestrelli" era presente anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Il noto giornalista ha risposto ad alcune domande a tema Lazio poste dai colleghi di Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole: "Che cosa mi evoca Maestrelli? Non solo lo scudetto del '74. Tanti momenti importanti di un'epoca che non c'è più, sono passati molti anni. È un calcio completamente dimenticato e grazie a Dio la Lazio, insieme a qualcun altro, riesce a mantenere vivo questo tipo ricordo. È stato un uomo particolarmente amato, quello sicuramente. Se è l'anno giusto per la Lazio? Come direttore del Corriere dello Sport mio auguro che la Lazio faccia bene: più vince e più vendo! Credo che la rosa dei biancocelesti sia molto importante nei 13-14 giocatori".

