Zeman, che stoccata a Mourinho: "Piace ai giornalisti, ma il campo dice altro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sembra non terminare il botta e risposta tra Zdenek Zeman, ex allenatore di Lazio e Roma, e José Mourinho. Solo qualche settimana fa il tecnico ha sottolineato quanto non fosse importante per lui, a livello di competizione, la Conference League vinta dalla Roma: "La Conference è un torneo nuovo a cui partecipano squadre di minore importanza rispetto a quelle di Champions ed Europa League". Ad oggi, la polemica non finisce e ai microfoni di Libero, Zeman ha aggiunto: “Mou è un personaggio che attira l’attenzione e piace tanto a voi giornalisti. Però il campo è un’altra cosa. Nessuna polemica con lui, io la penso così sulla Conference League e su atri temi già trattati”.