Zeman: "Mourinho? Nessuna polemica, solo constatazioni. Totti-Signori? Tra i due..."

© foto di Federico Gaetano

75 anni e la stessa voglia di sempre di stare in panchina, di allenare i suoi ragazzi sul campo da gioco, di emozionarsi. Zdeněk Zeman non ha intenzione di smettere e di divertirsi guardando anche il campionato di Serie A. L'ex allenatore di Lazio e Roma, tra le tante, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de il Corriere della Sera in cui ha detto la sua sulla stagione appena conclusa: "Dopo tanti anni si è vissuto un campionato incerto, e questo lo ha reso certamente avvincente. A un certo punto sembrava che non lo volesse vincere nessuno, con Milan, Inter e Napoli che facevano a gara per consegnarlo agli avversari".

Sulla recente polemica con Mourinho: "Da parte mia non c’è stata alcuna polemica, ma semplici constatazioni: prima del derby la Lazio era più in forma, ma non sempre vince chi sta meglio; e la Conference è un torneo nuovo a cui partecipano squadre di minore importanza rispetto a quelle di Champions ed Europa League".

Infine sul paragone Totti - Signori: "Sono stato sempre e lo sono ancora dalla loro parte, si tratta di due ragazzi che fanno parte della mia storia calcistica. Signori l’ho visto nascere calcisticamente a Foggia ed esplodere alla Lazio, Totti l’ho visto prima esplodere e poi rinascere alla Roma nella mia seconda esperienza in giallorosso, quando qualcuno avrebbe voluto venderlo. Non posso scegliere tra i due".