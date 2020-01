Zenga: "La Lazio mi esalta! Scudetto? Se mantiene la concentrazione..."

"La Lazio mi esalta. Devastante a centrocampo, all'interno di un grande ciclo firmato da Simone Inzaghi, complimenti". A parlare così è Walter Zenga che applaude la squadra biancoceleste capace ieri a Brescia di vincere la nona gara consecutiva in campionato. Una striscia incredibile quella delle aquile che si candidano a essere il terzo incomodo tra Juventus e Inter. Anche l'ex portiere nerazzurro, che ammette di aver puntato su Acerbi al Fantacalcio, crede che la squadra possa dire la propria. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, l'ex tecnico del Catania applaude la sinergia tra Correa e Immobile con la presenza fondamentale di Caicedo, definito la scheggia impazzita che aiuta nei momenti difficili. Secondo lui la Lazio, che in questi anni ha portato a casa dei trofei, può fare il grande salto se riesce a gestire i black out. L'eliminazione in Europa League, poi, può essere un prezioso alleato visto che Inzaghi può lavorare nelle migliori condizioni dovendo preparare solo un match alla settimana. Una cosa è certa, una Serie A così avvincente non si vedeva da tempo e il merito è anche della Lazio.

