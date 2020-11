Zenit - Lazio, Cucchi: "Grande carattere dei biancocelesti, punto importantissimo"

Una gara di carattere quella disputata dalla Lazio in casa dello Zenit. Anche con le tante assenze, la squadra non si è abbattuta quando è andata sotto e ha recuperato ancora una volta il risultato. Un pareggio che vale tanto, come sottolineato anche dal giornalista Riccardo Cucchi tramite il proprio profilo Twitter: "Gran carattere della Lazio. E prova di squadra. E Caicedo è sempre più l'uomo dei gol pesanti. Partita complicata e punto importantissimo."