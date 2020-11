Zenit - Lazio, dove vedere la partita in TV e streaming

Ancora una volta la Lazio mette da parte il campionato dopo la bella vittoria di Torino e si concentra di nuovo sulla Champions League per la terza giornata dei gironi, che la porterà a San Pietroburgo per l'insidiosa trasferta in casa dello Zenit. Il match si terrà mercoledì 4 novembre 2020 alle 18:55 presso lo Stadio San Pietroburgo e, per seguirlo in televisione, bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Uno, canale numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre. Per chi invece voglia vedere la partita in streaming, sarà possibile farlo su SkyGo oppure su Now TV.

