Zinchenko saluta il Manchester City: "La mia vita è cambiata"

ULTIME DA FORMELLO AURONZO GIORNO 17 - LAZIO, TERMINA ANCHE L'ULTIMO ALLENAMENTO: QUATTRO ASSENTI AGGIORNAMENTO ORE 10.20 - Termina la seduta di allenamento mattutina. Poco più di mezz'ora di lavoro di scarico, con la squadra che ha sudato agli ordini del prof. Losi. Applausi in chiusura, con i tifosi che hanno salutato la squadra. AGGIORNAMENTO ORE 10.15 -... AGGIORNAMENTO ORE 10.20 - Termina la seduta di allenamento mattutina. Poco più di mezz'ora di lavoro di scarico, con la squadra che ha sudato agli ordini del prof. Losi. Applausi in chiusura, con i tifosi che hanno salutato la squadra. AGGIORNAMENTO ORE 10.15 -... WEBTV LAZIO, SI CHIUDE IL RITIRO DI AURONZO: SQUADRA IN PARTENZA VERSO ROMA - FOTO&VIDEO Dopo 17 giorni la Lazio saluta Auronzo di Cadore. La squadra allenata da Maurizio Sarri, dopo una sgambata di scarico svolta in mattinata, è pronta a lasciare le Tre Cime di Lavaredo. La prima parte della preparazione in vista della prossima stagione si è... Dopo 17 giorni la Lazio saluta Auronzo di Cadore. La squadra allenata da Maurizio Sarri, dopo una sgambata di scarico svolta in mattinata, è pronta a lasciare le Tre Cime di Lavaredo. La prima parte della preparazione in vista della prossima stagione si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, È IL TEMPO DEGLI ESUBERI: ECCO IL PIANO DI LOTITO CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta forte sul mercato. Si è aperta da poco la finestra estiva e Lotito è riuscito ad agguantare già sei acquisti e la sensazione è che se ne possano vedere altri. Se però la dirigenza... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta forte sul mercato. Si è aperta da poco la finestra estiva e Lotito è riuscito ad agguantare già sei acquisti e la sensazione è che se ne possano vedere altri. Se però la dirigenza...