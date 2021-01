Zoff: "La Lazio negli undici può battere chiunque, rinforzarla non è così semplice"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex Lazio Dino Zoff ha parlato della prova della squadra di Inzaghi nel derby, per poi dire la sua sulla stagione fin qui vissuta dalla compagine biancoceleste: "La Lazio nel derby è stata pimpante, ha giocato il calcio che gli piace, con un'ottima copertura e grande capacità di ripartire. Ci sono stati alcuni giocatori che sono andati davvero alla grande, penso a Lazzari. Non essendoci stato il pubblico non c'è stato neanche quel nervosismo che rischia di condizionarti. La Lazio negl undici può battere chiunque, ora però bisogna continuare a battere. Proseguire così è fondamentale, fio a ora ha dovuto prendere qualche schiaffo per rialzarsi. Non bisogna fasciarsi la testa prima, questa è una stagione anomala, con la pandemia sempre in agguato. Ora fino alla gara di Champions con il Bayern sei libero di fare le cose per bene, poi si vedrà. Non basterebbe poco per rinforzare la squadra, non è così semplice, a meno che non vai sul mercato con molti soldi".

