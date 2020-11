Zoff: "Un piacere veder giocare la Lazio. Sul ballottaggio Reina-Strakosha..."

Dino Zoff, storico portiere della Nazionale ed ex allenatore della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare del momento della squadra di Inzaghi e per tributare un ultimo omaggio a Diego Armando Maradona: "La Lazio ha un potenziale notevole, sta facendo molto bene anche in Champions che sta affrontando senza fare troppi calcoli. Reina e Strakosha? Non mi interessa sentire che lo spagnolo sappia impostare, mi interessa valutare un portiere per quello che fa tra i pali. Strakosha ha sempre fatto molto bene, certo che non siamo messi male in quel ruolo. Penso che la Lazio possa fare bene, in chiusura della scorsa stagione ha sentito il peso della resposabilità. La pressione è una brutta bestia se non sei abituato. E' piacevole da vedere, è rapida, può far bene".

MARADONA - "Maradona è stato un fenomeno, un vero artista, è giusto che abbia questo riconoscimento mondiale. Mi dispiace molto, quelli come lui non dovrebbero mai morire. Ho ricordi importanti di Maradona, anche alcuni incontri in occasione di riconoscimenti"..

