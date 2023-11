Argentina, lite tra Scaloni e Messi: cos'è successo negli spogliatoi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

Dall'Argentina rimbalza la notizia di uno scontro tra Messi e Scaloni. Nel corso di un programma su Radio TN è stato riferito che ci sarebbe stata una lite negli spogliatoi del Maracana, dopo il successo contro il Brasile.

Come riportato da Tuttomercatowen.com, tutto sarebbe partito dalle dichiarazioni dall'ex giocatore della Lazio in conferenza stampa, dove a sorpresa ha messo in dubbio la sua continuità alla guida della nazionale argentina. Né Messi né la squadra erano a conoscenza della notizia. Per questo, l'informazione non è stata presa affatto bene non per la scelta del ct ma per il modo in cui è stata comunicata: prima ai media e poi allo spogliatoio.

Quando Scaloni ha chiamato Messi a colloquio, il confronto sarebbe durato pochissimo: "Quello che ha interrotto la conversazione e se ne è andato è stato Messi, la conversazione è durata 32 secondi" ha riferito il giornalista Jorge Rial, che ha aggiunto: "Ci sono dei codici nel calcio. E se a un giocatore dà fastidio apprendere le cose dalla stampa, figuriamoci Messi".