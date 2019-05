Arsenal, tensioni con l'Azerbaigian: Mkhitaryan salta la finale con il Chelsea

L'Arsenal ha provato a mediare, ma senza successo. È ufficiale: Mkhitaryan salterà la finale di Europa League contro il Chelsea, è troppo pericoloso per lui entrare in Azerbaigian. Il match si disputerà a Baku il prossimo 29 maggio, e la presenza del trequartista armeno dei gunners avrebbe potuto causare delle tensioni di natura politico-sociale non di poco conto. L'Armenia, infatti, è il paese che sta contendendo all'Azerbaigian il controllo politico della regione del Nagorno-Karabakh, e il rischio sarebbe stato quello di accendere una miccia pericolosa in tal senso. L'ambasciatore azero presente in Inghilterra aveva dichiarato di voler trovare una soluzione, cercando di venire incontro all'Arsenal e alla UEFA il cui obiettivo era quello di poter garantire all'ex Manchester United la massima sicurezza. La UEFA stessa però ha mostrato delle perplessità a riguardo, e poco fa il club londinese ha comunicato la non convocazione di Mkhitaryan per la finale. Troppo pericoloso. E non è nemmeno la prima volta per lui: quando vestiva la maglia del Borussia Dortmund l'armeno saltò la partita sul campo del Qabala, e proprio in questa stagione aveva già evitato di andare a giocare in trasferta contro il Quarabag. Per il match contro il Chelsea sarebbe stato diverso, è la finale di Europa League e Mkhitaryan avrebbe voluto esserci. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare.

