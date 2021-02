Atletico Madrid, ancora problemi con il Covid: annullata la seduta di allenamento

Ancora problemi con il Coronavirus per l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone, dopo le positività riscontrate nei giorni scorsi, è in attesa dei risultati dei nuovi test che potrebbero confermare altri due casi. Nel frattempo il Cholo ha deciso di annullare la seduta di allenamento odierna e i calciatori si sposteranno individualmente al Wanda Metropolitano per il match di stasera contro il Celta Vigo.