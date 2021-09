Ayala, grande spavento: l'ex difensore rapinato da tre uomini armati

Brutta disavventura per Fabian Ayala, ex calciatore che ha militato anche in Serie A con le maglie di Napoli e Milan. L'argentino, ora nello staff del ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni, è stato rapinato da un gruppo di malviventi mentre era alla guida della sua auto a Lujan, nella provincia di Buenos Aires. I tre ladri, secondo quanto riportato dalla stampa locale, lo hanno fermato con le pistole in pugno e gli hanno sottratto 5.600 euro e il suo cellulare. Grande spavento per il 48enne che comunque ne è uscito illeso.