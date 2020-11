Boca Juniors, Tevez rivela: "È un momento molto duro, a volte piango all'intervallo"

Non è un momento facile questo per Carlos Tevez. Per sua stessa ammissione, l'ex attaccante della Juve sta attraversando un periodo complicato legato alle condizioni di salute del padre, ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid per 45 giorni e in seguito dimesso. La situazione resta comunque difficile per l'argentino che ne ha parlato così ai microfoni di ESPN: “Per me è molto duro questo momento. Ho emozioni diverse. A volte sto bene e altre volte vado a piangere durante l’intervallo. Non riesco a spiegarlo. Questi sono tempi difficili. Vado a trovare mio padre e poi devo essere forte per giocare a calcio”. Anche i tifosi stanno cercando in tutti i modi di stargli accanto: “Lo striscione per me? Questo mi ha dato molta forza e ringrazio i fan. Mi ha dato la forza di entrare in campo e giocare”.