Bufera in Inghilterra: sei arbitri della Premier ripresi durante una folle festa

Bufera nel Regno Unito, in seguito a una vicenda che vedrebbe protagonisti sei arbitri della Premier League: Atkinson, Marriner, Friend, Coote, East e Scot. In Indonesia, tra alcol e ragazze, i quattro direttori di gara sono stati immortalati in un night club dell'isola di Batam. A creare scalpore, è che tutti tranne Coote sono sposati e hanno famiglia. Oltre ad essere stati ripresi con foto e video, le ragazze con cui gli arbitri hanno passato la serata non hanno esitato a pubblicare tutto sul proprio profilo Instagram. Numerose le critiche che stanno piovendo in Inghilterra, per i sei colleghi che si sono recati nel distretto di intrattenimento dell'isola, Nagam, noto per il quartiere a luci rosse. L'associazione degli arbitri inglese, per il momento, non si è ancora espressa a riguardo.

