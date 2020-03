Bundesliga, Kilian il primo positivo al Coronavirus: test per tutti i componenti del Paderborn

Il difensore del Paderborn, Luca Kilian, è il primo giocatore della Bundesliga ad essere risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore, che non è sceso in campo per diverse settimane a causa di un infortunio, è stato informato ieri del risultato. Ieri sera, prima della sfida contro il Fortuna Duesseldorf, è arrivata la decisione relativa alla sospensione del campionato già a partire dalle gare del weekend. L'Hannover è stato il primo club a mettere in quarantena la sua squadra dopo che due suoi giocatori erano risultati positivi al virus. Il Norimberga ha seguito l'esempio dopo la scoperta del contagio del difensore Fabian Nurnberger. Giocatori e componenti dello staff tecnico del Padernborn saranno sottoposti al test.

Riunione di Lega, battibecco Lotito-Agnelli. E gli altri ridono...

Lazio, si resta a casa: stop prolungato fino al 21 marzo

TORNA ALLA HOMEPAGE