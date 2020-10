Bundesliga, una pagina Twitter spiega le decisioni prese dal VAR

Nonostante il Var abbia ridotto all'osso gli errori arbitrali e reso pressoche oggettive le decisioni che vengono prese dai direttori di gara a volte alcune scelte possono non risultare chiare a chi vede il match dallo stadio o da casa. Per questo motivo la Federcalcio tedesca ha deciso di aprire una pagina Twitter in cui vengono appunto spiegate le decisioni degli arbitri. La pagina è quella ufficiale degli arbitri della Bundes, @dfbschiris, e ha già riscosso molto successo da quando è stata attivata. Le spiegazioni arrivano direttamente dal Video Assist Center di Colonia, sala principale del VAR.

