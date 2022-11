Calcio | Il 23 novembre al Circolo Canottieri Aniene presentazione "Un Amore Chiamato Calcio"

Un Amore Chiamato Calcio. In anteprima, il 23 Novembre al circolo canottieri Aniene in Roma, verrà presentato dal Giornalista Stefano De Grandis, un libro unico nel suo genere, la storia delle squadre dei club in Italia dalla loro fondazione ad oggi, raccontate dalla Lega dei Collezionisti in maniera inedita attraverso cimeli e memorabilia assolutamente originali.

Gagliardetti, biglietti, palloni, ritagli di giornale, maglie indossate. Il collezionista che stringe nelle mani i propri cimeli, rivive ricordi, episodi, emozioni. Una collezione non racconta solamente la storia del calciatore, ma anche quella di chi l’oggetto ha trovato, catalogato, contemplato per una vita intera. Una storia, quella del collezionista, fatta di passione e di amore. La Lega dei Collezionisti è un nutrito gruppo di persone provenienti da tutta Italia, molte delle quali con alle spalle un’esperienza trentennale di alto profilo, che oltre a coltivare la comune passione in questa associazione, si sono date una missione: creare uno spazio di incontro e confronto, per diffondere la tradizione del collezionismo e tutelare la filosofia “dell’autenticità”, organizzando mostre ed esposizioni virtuali. E uno di questi obiettivi è stato la realizzazione del libro , dove a parlare, sono i cimeli, capaci di condurre il lettore in un viaggio emozionante. Un modo diverso anche di raccontare la storia d’Italia, attraverso i mutamenti più significativi del nostro Paese. Un libro che trasforma collezioni private in patrimonio collettivo, offrendo al lettore la possibilità di immergersi nel passato tornando ad innamorarsi di un calcio dal sapore antico.