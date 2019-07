Calciomercato, salta Perin al Benfica: problemi durante le visite mediche

Visite mediche negative per Perin al Benfica. Il portiere della Juventus non ha superato i controlli con il club portoghese e tornerà a Torino, dove rimarrà per almeno i prossimi quattro mesi. La causa del mancato trasferimento è l'infortunio alla spalla destra, come spiega lo stesso club di Lisbona in una nota ufficiale: "Il Benfica informa che in seguito agli esami medici effettuati oggi, si è concluso che il portiere Mattia Perin necessita di un processo di recupero più lungo di quanto inizialmente previsto, stimato intorno ai 4 mesi. In questo senso, c'è stato un accordo tra i club e i rappresentanti del giocatore,affinché il recupero di Mattia Perin si svolga alla Juventus e, dopo quella fase, il trasferimento del giocatore si concretizzi, come concordato da tutte le parti”.

