Cile | Nazionale in crisi: evocato l'ex Lazio, il Matador Marcelo Salas

© foto di Federico De Luca

Il Cile vive, a livello di nazionale, un periodo di grande difficoltà. Le ultime due gare, con la sconfitta per 2-0 contro il Marocco e il 2-2 col modesto Qatar, hanno certificato un problema a livello di mentalità. Ai microfoni di Radio ADN, l'opinionista al seguito della rappresentativa, Danilo Diaz, ha evocato un ex Lazio per far capire cosa serve al Cile:

"A questo Cile serve una leadership in campo, servirebbe uno come Marcelo Salas". Il numero 9 della Lazio del secondo scudetto deve fungere a questo punto da ispirazione: "Salas naturalmente non può essere in campo, ma dobbiamo ispirarci a lui. Sappiamo tutti chi era Salas. Non l'ho mai visto alzare la mano contro i propri compagni", riferimento quest'ultimo all'atteggiamento di Alexis Sanchez. "Forse il rimprovero poteva arrivare negli spogliatoi, ma Salas non ha mai rimproverato i compagni fuori da esso, davanti a tutti. Il Matador era così".