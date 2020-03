Coronavirus / La FIGC dona 100 mila euro allo Spallanzani

La lotta al coronavirus continua e tutte le istituzioni si stanno muovendo per aiutare gli ospedali italiani. Non è da meno la FIGC che ha donato 100 mila euro all'ospedale Spallanzani di Roma. La Federazione ha dato il proprio contributo grazie alla campagna #leregoledelgioco che ha visto tanti testimonial, tra cui Ciro Immobile e Roberto Mancini. Giorgio Chiellini e Sara Gama, capitani della Nazionale maschile e femminile, hanno voluto mandare un messaggio a tutti i medici, infermieri e personale sanitario in prima linea per sconfiggere il virus: “Facciamo il tifo per voi, a nome degli Azzurri e delle Azzurre un ringraziamento speciale ai dottori, agli infermieri ed a tutto il personale ospedaliero. Un abbraccio grande e grazie per tutto quello che state facendo”.