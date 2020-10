Coronavirus, stop al campionato in Repubblica Ceca ma lo Sparta Praga potrà giocare in EL

La morsa del coronavirus non accenna a lascire in pace l'Europa e il mondo intero. La seconda ondata è arrivata e sembra colpire molto più duramente della prima almeno per il numero delle persone che ogni giorno vengono contagiate. Per questo in Repubblica Ceca il Governo ha deciso di dare lo stop al campionato di calcio. Nonostante questo lo Sparta Praga potrà comunque scendere in campo per sfidare il Lille nel match di Europa League in programma domani. Un via libera valido però solo per il singolo match, gli altri che la squadra dovrà disputare verranno valutati in un secondo momento in base all'andamento dei contagi.

