F1 / Svizzera, Alonso investito da un'auto: è in ospedale

Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, è stato investito mentre si allenava in bici. Il pilota dell'Alpine F1 non ha riportato gravi conseguenze. La BBC parla di frattura della mandibola e della perdita di qualche dente. Fernando Alonso si stava preparando per il nuovo mondiale di Formula 1, stagione 2021, quello del rientro nel Circus e aveva scelto Lugano, in Svizzera, come location. Non si conoscono ulteriori dettagli al momento. Per maggiori info sull'infortunio di Alonso, attualmente ricoverato in ospedale a Berna, segui F1-News.eu, clicca qui.