Fiorentina, tifosi contro Ribery: "Sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come fosse Medellin"

Sono sicuramente giorni difficili questi per Franck Ribery. Solo qualche giorno fa di ritorno dal match contro il Parma il calciatore ha scoperto di essere stato derubato. La paura è stata tanta e a caldo il tedesco ha espresso qualche perplessità sulla voglia di rimanere a Firenze anche in futuro dopo l’accaduto. L’esternazione però non è particolarmente piaciuta ai tifosi viola che, come riportato da Il Giornale, ritengono ingiusto etichettare in questo modo la città toscana. “Ai ricchi rubano ovunque, ma loro hanno la fortuna di potersi permettere sistemi di allarme e vigilanze private. I poveri cristi, invece, vengono derubati anche loro, ma devono fare come San Lorenzo che lo prese in tasca e fece silenzio", e ancora: “Caro Franck, capiamo lo shock, ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin".

