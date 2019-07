Il Flamengo presenta Filipe Luis, incidente hot durante la conferenza - VIDEO

Filipe Luis alla fine ha scelto il cuore. Svincolatosi dall'Atletico Madrid, che era pronto anche a prolungargli il contratto, è tornato in Brasile per vestire la maglia del Flamengo. L'attesissima conferenza stampa di presentazione, però, ha riservato anche un incidente divertente. Durante una domanda di un giornalista nella sala si è sentito chiaramente un audio erotico. Dopo qualche secondo di imbarazzo, il giocatore e tutti i presenti sono scoppiati in una grande risata. Secondo quanto riportano i media brasiliani, tutto sarebbe nato da uno scherzo dello staff del Flamengo al giornalista che stava formulando la domanda alla terzino. Un momento divertente in un giorno importante per Filipe Luis che a 33 anni può finalmente indossare la maglia del club per cui ha sempre tifato da bambino, audio e scherzi permettendo.

The iconic moaning troll video played during Filipe Luis’ press conference today 🤣 pic.twitter.com/xrAm2FWByR — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) 26 luglio 2019

