Lazio, la Sud è ufficialmente la Curva Maestrelli: Lotito con il figlio del "Maestro" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Curva Sud è ufficialmente la Curva Maestrelli. Momento emozionante poco prima del fischio d'inizio di Lazio - Spezia, gara con cui i biancocelesti riprendono il campionato dopo la sosta per le nazionali. Il presidente Lotito ha consegnato una targa al figlio di Tommaso, Massimo, e ai nipoti. Applausi da parte dell'intero stadio Olimpico, in piedi per una delle leggende della propria storia e con lo sguardo rivolto allo striscione che campeggia nella nuova Maestrelli.

