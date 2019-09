Malaga, un altro caso: Okazaki firma e poi rescinde il contratto

Dalle parti di Malaga deve tirare un'aria strana. Altrimenti risulterebbe poco comprensibile quello che sta succedendo in un'estate pazza e che volge - finalmente, per i tifosi - al termine. Perché Al Thani, lo sceicco dei Boquerones, ne ha combinata un'altra delle sue. Il protagonista (suo malgrado) della storia è Shinji Okazaki: la punta giapponese, uno degli storici eroi del Leicester dei miracoli, ha prima firmato un contratto con il Malaga e poi è stato costretto a rescinderlo dopo appena 4 giorni. Tornando svincolato. Secondo France Football, il club iberico non sarebbe riuscito a depositare il suo contratto presso la Lega Calcio spagnola per alcuni problemi finanziario-amministrativi. Non proprio la migliore delle situazioni per una dirigenza già aspramente criticata e invitata ad andarsene dalla sua tifoseria che, infatti, è esplosa in nuove proteste. Emblematico il tweet di un padre, forse troppo frettoloso nel far acquistare la nuova maglia di Okazaki a proprio figlio: “Siete senza vergogna. Che modi di prendere in giro i propri tifosi. Avete infranto i sogni di mio figlio, socio del Malaga come tutta la sua famiglia. Oggi è un giorno molto triste”. Le manifestazioni anti Al-Thani, i casi Ontiveros e Jony, ora Okazaki. Questo Malaga non ha proprio pace.

