Malaga, i tifosi manifestano contro Al-Thani: lo sceicco che non cede Jony

“Dov'è il presidente?, si chiedono i suoi tifosi. Ma Al-Thani non molla. Lo sceicco proprietario del Malaga è rimasto scottato dalla cessione a zero di Jony, e non ne vuole sapere di fornire il transfer alla Lazio per permettere al club di schierare lo spagnolo nelle partite ufficiali. Poco male per i biancocelesti, sarà la FIFA a spedire tutta la documentazione a Formello. L'ennesima “follia” di Al-Thani, però, ha rappresentato la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso ripieno di bile dei sostenitori del Malaga. Non ci cascano più, Los Boquerones. Sono stanchi di farsi prendere in giro da un presidente che ha infranto ogni promessa di gloria pronunciata al momento del suo insediamento. Dai quarti di finale di Champions League, allo stabilizzarsi nella mediocrità della Serie B, ci sono voluti meno di 5 anni. Giusto il tempo di non avere più interessi economici con l'amministrazione cittadina, che Al-Thani ha perso anche l'interesse sul Malaga.

LE PROTESTE - Ecco perché quest'estate i tifosi sono scesi in strada per manifestare contro lo sceicco ben 4 volte. L'ultima risale alla serata di ieri, lo riporta il sito malagacf.diariosur.es. Il portale parla di un corteo di circa 800 tifosi (400 secondo le forza di Polizia) carichi di cartelli, striscioni – con su scritto ad esempio “Non ti sopportiamo più”, o “Quel figlio di p...deve andarsene – e cori da lanciare contro il proprio patron. Alla base delle proteste, oltre ad anni di prese in giro, anche un calciomercato inesistente (1 acquisto e 6 cessioni) e l'esistenza persino di un altro caso Jony. Quello del ventenne centrocampista del Malaga, Javier Ontiveros, che da giorni starebbe aspettando di essere lasciato andare al Villarreal. La mobilitazione promette di non essere l'ultima, né la più grande. Per l'inizio del campionato i gruppi di tifosi organizzati si porranno l'obiettivo di far scendere in piazza ancora più persone. Inascoltato dunque il comunicato del club, che giovedì aveva chiesto ai suoi tifosi “calma e fiducia” in Al-Thani. Ma la situazione è diventate insostenibile per i supporter del Malaga, che ora hanno una sola domanda: “Dov'è il presidente?”.

