Lazio, de Vrij ai fratelli Lukaku: "Ho giocato con entrambi!" - FOTO

Romelu Lukaku è sbarcato in Italia, vestirà la maglia dell'Inter nella prossima stagione. Di nuovo vicino al fratello, il biancoceleste Jordan Lukaku. Fino al 2011 hanno militato insieme nell'Anderlecht, ora potranno di nuovo giocare negli stadi dello stesso campionato. C'è chi ha avuto la fortuna di poter essere compagno di entrambi i fratelli. Ed è proprio un ex Lazio. De Vrij, passato lo scorso anno in nerazzurro, potrà scendere in campo con Romelu nel prossimo campionato, dopo aver già corso insieme a Jordan con l'aquila sul petto. Proprio l'olandese ha commentato su Instagram: "Posso dire di aver giocato con entrambi i fratelli!".

