Marotta: "La Lazio va considerata per la corsa Scudetto"

Prima del calcio di inizio tra Inter e Lecce, l'ad nerazzurro Beppe Marotta si è fermato ai microfoni di SkySport per commentare il match e per dire la sua sulle pretendenti per lo Scudetto: "Se la Lazio va considerata? Sì, va considerata perché sta facendo benissimo". La stagione è ancora lunga, ma il percorso fatto finora dai biancocelesti non può che mettere sull'attenti tutte le squadre che lottano per gli obiettivi più importanti in campionato, anche quelli che per il momento la Lazio può considerare non prioritari.

Lazio, Correa scalpita per il ritorno

L'angolo tattico di Lazio - Sampdoria

TORNA ALLA HOMEPAGE