Lazio, Correa scalpita: "Sto recuperando per ciò che sta arrivando..." - FOTO

Joaquin Correa è pronto a riprendersi ciò che gli spetta: un posto da protagonista nella sua Lazio. Assente dal 5 gennaio (Brescia - Lazio), il Tucu è tornato ad allenarsi con i compagni e questa settimana sarà la decisiva per il recupero totale. Probabilmente Inzaghi non lo rischierà martedì contro il Napoli, ma per il derby le probabilità di un suo ritorno sono quasi scontate. L'affaticamento al polpaccio è smaltito e lo ha tenuto fuori per troppo tempo. Il calciatore non vede l'ora di rientrare e, tramite i social, lancia un messaggio forte e chiaro: "Sto recuperando per ciò che sta arrivando". Cosa sta arrivando? E' facile intuirlo, basta dare un'occhiata al calendario della Lazio.

