Marsiglia, licenziato in tronco Rami: possibile battaglia legale con il club

Linea dura quella adottata dal Marsiglia nei confronti di Adil Rami. Come riporta l'Equipe, il club francese avrebbe deciso di risolvere unilateralmente il contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2021. Nel periodo del suo infortunio, durante il quale non si era presentato agli allenamenti con la squadra, Rami ha partecipato allo show televisivo 'Fort Boyard': questo l'evento scatenante. Inoltre, sempre il giocatore, avrebbe preso parte a una sfilata di moda a Montecarlo proprio mentre il Marsiglia era intento a disputare una partita. Atteggiamento ritenuto poco professionale e punito con un licenziamento in tronco. Rami potrebbe comunque impugnare la risoluzione unilaterale e avviare una battaglia legale con il Marsiglia, trascinandolo in Tribunale.

LAZIO, RINVIATO IL FUNERALE DI DIABOLIK

LAZIO, RINNOVO CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE