Mondiale Femminile, Marta eguaglia il record di Miro Klose

MARTA EGUAGLIA KLOSE - Il Mondiale femminile è iniziato da una settimana e sta già regalando molte sorprese.. La vittoria dell'Italia ai danni dell'Australia ha acceso i riflettori sulla competizione e oggi le azzurre possono staccare il pass per gli ottavi di finale (passano il turno le prime due dei sei gironi e le quattro migliori terze, ndr). ieri intanto le oceaniche si sono rifatte battendo per 3-2 in rimonta il Brasile. Nella sfida c'è stato anche un record da segnalare che riguarda, in qualche modo, anche la Lazio. L'attaccante brasiliana Marta Vieira da Silva (o più semplicemente Marta, ndr) trasformando il rigore ha segnato la rete numero 16 nella storia dei Mondiali. La punta deteneva già il record di gol realizzati da una donna nella fase finale della massima competizione internazionale. Ieri a Montpellier la bomber verdeoro ha agguantato Miroslav Klose che con la sua Germania deteneva il record assoluto tra maschi e femmine. Marta e Miro sono così i migliori marcatori della storia del Mondiale, ma la bomber avrà la possibilità di migliorarsi ancora nel corso della competizione. Speriamo non lo faccia nella terza giornata quando il suo Brasile affronterà l'Italia.

LAZIO, RIVOLTA DEI TIFOSI: "RADU NON SI TOCCA"

ALITALIA, LA SITUAZIONE DOPO L'OFFERTA DI LOTITO

TORNA ALL'HOMEPAGE