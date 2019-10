Napoli - Atalanta / L'arbitraggio di Giacomelli finisce in Parlamento

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Piero Giacomelli è finito al centro delle polemiche, e non è propriamente una novità. La Lazio lo sa bene. Il fischietto triestino - in complicità con Banti al Var - si è macchiato di un'altra decisione difficile da comprendere, questa volta ai danni del Napoli nella sfida contro l'Atalanta. Il fallo da rigore non ravvisato su Llorente ha dato il via al gol del definitivo 2-2 della Dea, per la rabbia di Ancelotti, società e tifosi. Tanto che il suo arbitraggio è finito anche in un'interrogazione parlamentare presentata al Ministro dello Sport: “Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo assuma iniziative per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l'imparzialità del campionato di Serie A”, chiedono a gran voce diversi senatori e deputati appartenenti a tutte le forze politiche, evidentemente sommersi di lavoro. Ma le adesioni si contano numerose, e aumentano.

LA LETTERA: “Tra i compiti del ministero” - scrivono nella lettera - “Rientra l'attività istituzionale per la lotta alla manipolazione dei risultati sportivi nonché la promozione della lealtà come componente qualificante di ogni iniziativa sportiva". Poi incalzano nel dettaglio: “Al minuto 85’ il signor Piero Giacomelli, arbitro della partita, ha negato in maniera plateale un rigore alla squadra di casa, il Napoli, per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente, sul risultato di due a uno per il Napoli. In maniera provocatoria il signor Giacomelli si è finanche rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var, Video Assistant Referee, introdotta nel campionato di calcio italiano nella stagione 2017-2018 per stroncare la piaga degli errori arbitrali e assicurare risultati puliti alle partite. Il Napoli è stato palesemente frodato perdendo due punti in classifica, scendendo al quinto posto”. I due iniziali proponenti sono i senatori Pittella (PD) e Quagliarello (FI) che, dopo aver ricordato anche come il rigore assegnato alla Juventus fosse molto meno evidente di quello non concesso al Napoli, scrivono a caratteri cubitali: “NON PRIVATECI DELLA PASSIONE PER LO SPORT”. Due anni dopo, dunque, Giacomelli è finito di nuovo sulla graticola.

