Pronostici Serie A: chi vincerà lo scudetto?

La Serie A 2022 - 2023 possiede un’analogia precisa ma complessa con la pallina della roulette che gira casualmente per tutto il casinò. Così la palla gira e rigira sul campo di calcio destinando le traiettorie della casualità a risultati spesso imprevedibili, anche se la preparazione atletica e la potenzialità tecnica dei singoli calciatori e allenatori, sicuramente fanno la differenza e rappresentano la direzione che le squadre dovranno seguire in classifica. Pronosticare chi vincerà lo scudetto di Serie A quest’anno è ancora impresa ardua, ma ci sono delle squadre naturalmente predisposte, destinate a combattere per questo obiettivo, e altri club che si insinueranno nella lotta, per qualche mese soltanto o per tutto il campionato. Online già sono presenti diversi pronostici sul campionato di Serie A 2022 - 2023, scopriamo attraverso un’analisi approfondita quelle che sono le squadre favorite per la vittoria dello scudetto.

Le milanesi sono le favorite



Gli opinionisti di Tuttomercatoweb favoriscono le milanesi per la vittoria dello scudetto e sono i Rossoneri a vincere la sfida pronostico, mentre i sondaggi della Gazzetta dello Sport prevedono la vittoria dell’Inter a dispetto dei pronostici dei giornalisti che preferiscono il Milan, ma ci sono anche altre squadre che bisogna considerare, già inserite nel combattimento all’ultimo punto nella classifica di Serie A 2022 - 2023.

Juventus e Napoli sono le concorrenti naturali per la vittoria Scudetto

Bianconeri sono partiti bene e caduti male ma soltanto perché hanno già subito numerosi infortuni delle pedine fondamentali per la squadra di Allegri: Di Maria, Chiesa e Pogba. A pieno organico, la Vecchia Signora potrebbe stracciare la concorrenza e la prima giornata ha dimostrato abbondantemente che può arrivare fino in fondo. Contrastante il risultato della gara contro la Sampdoria, uno 0 - 0 che in parte sembrerebbe lo specchio perfetto della gara, ma il gol annullato a Rabiot dalla VAR per un fuorigioco millimetrico è stato oggetto di critiche. Allegri non ha perso la calma e ha ribadito il concetto in conferenza stampa: la parola d’ordine è lavorare duro e migliorare la propria categoria rispetto alla forma fisica attuale.



Il Napoli con 9 gol in 2 gare preoccupa le pretendenti al trono della Serie A ma attenzione, non solo i calciatori Partenopei sono facili a grandi prestazioni fino a gennaio – marzo per poi crollare, ma questa è una caratteristica specifica anche dell’allenatore Spalletti. Pronostico difficile da interpretare, almeno per ora.



La Lazio può farcela ma Sarri dovrà lavorare sul cinismo

Una rimonta nella prima gara contro il Bologna e uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca per le tante occasioni del secondo tempo contro il Torino. Nonostante il pareggio a reti bianche, la Lazio è a 4 punti e dovrà dimostrare nelle prossime gare di poter rientrare nella lotta scudetto. Servirà maggiore cinismo per sfruttare le palle gol che vengono confezionate nell'arco della gara, sognando magari un colpo di fine mercato della società nella zona nevralgica del terzino sinistro.